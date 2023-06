Associação desportiva angaria militantes para o PS Guimarães

Rui Dias Hoje às 18:02 Facebook

A Associação de Desportos de Combate KTF, com atividade repartida entre a Cidade Berço e Vizela, e sede em Tabuadelo, está a usar as suas redes sociais para angariar militantes para o Partido Socialista, a pedido de Nelson Felgueiras, atual vereador do Desporto. As mensagens, dirigidas aos residentes em Guimarães, podem ser lidas num grupo de WhatsApp por atletas, pais e treinadores e incluem uma ficha de inscrição no partido.

"Vamos ajudar quem merece e nos tem ajudado", lê-se no apelo, referindo-se ao vereador com a pasta do Desporto, Nelson Felgueiras.

"Vinha por este meio pedir a vossa ajuda. O vereador do Desporto precisa um pouco da nossa ajuda, como tem ajudado no que pode, cabe agora tentarmos retribuir", escreve o presidente da KTF, na introdução da mensagem que segue acompanhada por um boletim de inscrição no Partido Socialista.