Autocarro consumido pelas chamas às portas de Guimarães

Um autocarro da empresa Transdev foi completamente consumido pelas chamas, na madrugada desta quarta-feira, numa altura em que circulava na variante de Creixomil, na aproximação à cidade de Guimarães. O autocarro levava 57 pessoas, 55 passageiros, um motorista e um guia, que conseguiram sair da viatura sem sofrer queimaduras.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Guimarães (BVG), o motorista apercebeu-se do incêndio de imediato e fez sair todos os ocupantes antes das chamas se propagarem.

Os BVG receberam o alerta para a situação por voltas das 4.30 horas e mobilizaram para o combate ao incêndio duas viaturas e seis elementos. O fogo demorou cerca de duas horas a ser extinto, tendo destruído o autocarro totalmente.

PUB

A viatura de transporte de passageiros, com as cores da Transportes do Cávado, trazia um grupo de pessoas que tinham ido a Lisboa assistir a um concerto dos Marron 5 e dirigia-se a Guimarães.

Os passageiros foram encaminhados para outro autocarro e levados até ao destino ilesos.