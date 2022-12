Ave Mobilidade serve oito municípios com 1100 ligações diárias

JN/Agências Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A AVE Mobilidade, marca da nova operação de transporte público rodoviário que passa a servir os oito municípios da Comunidade Intermunicipal do Ave, conta com 152 autocarros e mais de 1100 ligações diárias, foi anunciado esta quarta-feira.

A nova operação, em vigor desde 1 de dezembro, foi apresentada durante a tarde nas instalações da empresa Transdev (detentora do contrato), em Pinheiro, concelho de Guimarães, e contou com a presença dos presidentes dos municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave): Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Famalicão e Vizela.

"Trata-se do arranque do contrato de serviço público que vai servir os oito municípios da CIM do Ave. Esta operação está incluída na nova geração de contratos públicos de transporte, onde há uma grande expectativa das pessoas, porque hoje em dia a mobilidade está no centro da atualidade e das exigências que as pessoas têm em relação ao transporte público, e de poderem fazer a transição do transporte individual para o transporte público", explicou o diretor executivo da Transdev, em declarações à agência Lusa.

PUB

Sérgio Soares refere que a Ave Mobilidade "permite, não só alargar a oferta de transportes, mas [também] traçar um novo paradigma naquilo que é o transporte público". "Sobretudo no reforço da oferta e na digitalização daquilo que é a informação ao público e na desmaterialização dos passes sociais, e logo do maior acesso das populações aos transportes", sublinha o diretor executivo da Transdev.

"Com mais de 1100 ligações diárias, a Comunidade Intermunicipal do Ave aposta na melhoria da mobilidade na região. A nova oferta, que se caracteriza pelo seu maior conforto, eficiência e modernidade, contará com 152 autocarros ao serviço da população", indica a Transdev.

A empresa espera contar, "muito em breve, com a disponibilização de rede Wi-fi para todos os passageiros", dando ainda conta de que "toda a rede estará disponível na web e nas plataformas especializadas em mobilidade e no próprio 'site' da Autoridade de Transportes da CIM do Ave".