Bares do centro de Guimarães contestam redução das esplanadas

Os empresários dos bares do Largo da Oliveira, em Guimarães, estão revoltados com os espaços de esplanada que a Câmara Municipal pretende atribuir a cada um deles no próximo ano. A autarquia está a reduzir a ocupação do espaço público, depois do alargamento no período da pandemia

stes comerciantes queixam-se da Associação Vimaranense de Hotelaria (AVH) que dizem não representar os seus interesses. O presidente da AVH, José Diogo Silva, diz-se, porém, disponível para conversar com os representantes dos estabelecimentos, mas afirma que foram eles que não compareceram numa reunião realizada para discutir o problema, na última sexta-feira.

Os proprietários dos bares Medieval, Zerograus, Rolhas e Rótulos, Coconut, Tapas e Petiscos e Salado Bar e emitiram, anteontem, um comunicado em que dizem que "não houve atenção às pretensões dos empresários do Largo da Oliveira". No documento afirmam que a redução do espaço de esplanadas põe em causa a sua viabilidade económica. "Os técnicos da autarquia defendem uma redução das áreas das esplanadas por simples questão de fotografia e fundamentalismo", acusam.