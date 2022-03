Bolsas de estudo do Município de Guimarães atrasadas

O pagamento das bolsas de estudo atribuídas pela Câmara Municipal de Guimarães está atrasado. Apesar de estar a começar o segundo semestre, a vereadora responsável pela Ação Social, Paula Oliveira, não pode ainda fixar uma data para o pagamento dos apoios.

O número de candidatos às bolsas de estudo atribuídas pelo Município de Guimarães duplicou no ano letivo de 2021/22. Segundo a vereadora Paula Oliveira, houve cerca de 500 candidaturas para apoios a estudantes do ensino superior. Por esse motivo e pelos constrangimentos causados pela pandemia a atribuição das bolsas está atrasada, esclarece a responsável por estes apoios.

"Tivemos cerca de 500 candidaturas para apoio a estudantes do ensino superior", afirma e acrescenta que um dos problemas é que "cerca de 90%" das candidaturas estavam mal instruídas e tiveram que ser devolvidas para que fossem completadas com a documentação exigida.

As bolsas do Município de Guimarães destinam-se a cidadão nacionais ou legalmente equiparados, com idade inferior a 30 anos, cujo rendimento, per capita, do agregado familiar não exceda 60% do salário mínimo nacional e que residam no concelho há pelo menos dois anos.

O apoio da Câmara de Guimarães corresponde a dois salários mínimos - 1410 euros anuais - e pode ser acumulado com outros apoios, como bolsas de estudo da universidade ou subsídios para o alojamento. Segundo o Município, desde 2018, já foram atribuídos 417 mil euros em bolsas deste tipo.

Oposição crítica

A oposição, pela voz da vereadora Vânia Dias da Silva, eleita pelo CDS, crítica este atraso. "Não há sequer uma primeira seriação das pessoas elegíveis a receberem a bolsa. Chegaremos a maio, junho com as bolsas por atribuir, o que é muitíssimo tempo. Vão receber quando estiverem a acabar o ano letivo", refere.

Vânia Dias da Silva pede mais meios humanos e lembra que a pandemia não pode ser desculpa, uma vez que, já em maio 2019, perante o mesmo tipo de atraso, a vereadora Paula Oliveira falava numa duplicação das candidaturas. "Na altura não havia pandemia e eram cerca de 300 candidaturas", aponta a vereadora do CDS.

A democrata-cristã defende o reforço dos meios humanos e a redução do período de candidatura que, no atual regulamento, se estende até 15 de novembro. Vânia Dias da Silva questiona a capacidade do Município para enfrentar a descentralização de competências ao nível da ação social - que foi adiado por mais um ano, na última reunião do executivo vimaranense - quando não consegue dar resposta a este tipo de situação.