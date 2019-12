Bombeiros combateram incêndio no Círculo de Arte e Recreio de Guimarães

Hoje às 12:33, atualizado às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães combateram um incêndio que deflagrou este sábado de manhã no edifício da associação Círculo de Arte e Recreio, uma das mais importantes da Cidade Berço.

Pelo que foi possível apurar, o incêndio teve início no cesto dos papéis da casa de banho. Graças à intervenção dos bombeiros, que chegaram rápido ao local, o fogo ficou confinado à zona da casa de banho. O alerta foi dado cerca das 11 horas e foram mobilizados para o local dois carros de combate ao fogo.

A circulação automóvel esteve impedida na rua Francisco Agra, no centro de Guimarães, enquanto decorreram as operações. No local, esteve a PSP de Guimarães, que tomou conta da ocorrência. O presidente da Câmara, Domingos Bragança, também acompanhou as operações no local.

O Círculo de Arte e Recreio é uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública que tem como objeto social a atividade cultural, recreativa e desportiva. Fundada em 1939, é uma das associações mais conhecidas e dinâmicas de Guimarães, tendo tido um papel de grande relevo no ano de 2012, quando Guimarães foi Capital Europeia da Cultura.