Bombeiros combateram incêndio num apartamento em Guimarães

Os Bombeiros Voluntários das Taipas combateram, este sábado de manhã, um incêndio num apartamento localizado no segundo andar de um edifício em Caldas das Taipas, Guimarães. O fogo teve origem num curto-circuito.

O apartamento está localizado na Rua da Banda de Música, perto do quartel dos Bombeiros das Taipas. A chegada rápida ao local foi decisiva para evitar a propagação do fogo que começou numa arrecadação do apartamento, como contou ao JN o adjunto do comando, Paulo Gomes: "O incêndio foi localizado na arrecadação, tendo ardido uma parte dela".

A corporação taipense foi alertada às 6.31 horas e mobilizou quatro veículos com 14 elementos. Menos de meia hora depois do alerta, o incêndio foi extinto e o apartamento ventilado de modo a oferecer condições de segurança para voltar a ser habitado.

Os primeiros sinais indicam que a causa provável do incêndio foi um curto-circuito ocorrido na zona da arrecadação do apartamento. No local esteve a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência. O trânsito na Rua da Banda de Música esteve interrompido durante cerca de 30 minutos, enquanto decorreram as operações.