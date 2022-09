Bombeiros das Taipas pousam os capacetes em protesto com a direção

Os elementos do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários das Taipas colocaram, na noite de sexta-feira, os capacetes no chão da parada, em frente aos veículos, em sinal de protesto contra a direção. A manifestação acontece depois de o adjunto do comando, Paulo Gomes, comandante em exercício, se ter demitido por "incompatibilidade" com a direção. Os bombeiros garantem que o socorro não está em causa.

Em comunicado, estes operacionais dos Bombeiros das Taipas, informam que reuniram na sexta-feira, "após convocação do adjunto do comando, Paulo Gomes, tendo este comunicado a sua demissão por incompatibilidade com a direção". Perante essa situação "todo o corpo de bombeiros solicitou a presença do presidente da direção [da Associação Humanitária] na referida reunião, contudo o pedido foi recusado pelo mesmo", refere o comunicado.

Os bombeiros sublinham que, "como ao longo do tempo se verificaram várias situações em que o pedido de comparência do presidente em reuniões com o corpo de bombeiros foi recusado, e não se verificando outra solução depois de várias tentativas de resolução destes problemas que se vêm a arrastar ao longo de variadíssimos meses, os elementos do corpo ativo desta Associação Humanitária de Bombeiros decidiram por unanimidade que colocariam os seus capacetes na parada como forma de protesto, exigindo uma resposta imediata por parte daquela Direção".

O presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas, Manuel Castro, afirma que foi surpreendido pela demissão do adjunto do comando, Paulo Gomes, e que nada na relação daquele órgão com o corpo ativo fazia prever. Manuel Castro nega que tenha sido convocado para comparecer na reunião do corpo ativo e diz que foi apanhado de surpresa pela manifestação. Segundo o presidente da Associação Humanitária, "a direção vai reunir na segunda-feira e só nessa altura é que será possível reagir a esta situação que nos apanhou completamente de surpresa".

Os operacionais em protesto deixam claro que "o socorro à população continua, como sempre esteve, garantido"