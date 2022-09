Bombeiros das Taipas sem comandante nem direção

Corporação em Guimarães não tem ninguém efetivo à frente do comando há mais de um ano. Protesto continua, agora com a direção demissionária.

A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Taipas anunciou, na quinta-feira, a sua demissão, após deliberação tomada por unanimidade. A decisão surge depois de um protesto do corpo ativo da corporação e da renúncia do comandante em exercício, Paulo Gomes. A corporação espera pela colocação de um comandante, desde maio de 2021.

Os elementos do corpo ativo, descontentes com o que consideram ser falta de diálogo com a direção, colocaram os capacetes no chão da parada do quartel. Uma das queixas dos operacionais era a alegada recusa do presidente da direção em reunir-se com eles. Em simultâneo com o protesto, Paulo Gomes, comandante em exercício, apresentou a sua demissão.