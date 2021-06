Bombeiros de Guimarães têm três novas viaturas

Delfim Machado Hoje às 14:45 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães inauguraram, este domingo de manhã, duas ambulâncias e um veículo de comunicações. As novas viaturas foram compradas com donativos feitos pela população, empresas e Câmara de Guimarães.

O comando dos Bombeiros Voluntários de Guimarães passa a dispor de duas novas ambulâncias, uma de cuidados intensivos, com equipamento médico "que vai fazer uma diferença muito grande, seja para o apoio ao Hospital de Guimarães, seja para a população em geral", sublinhou Bento Marques, comandante dos bombeiros.

Esta ambulância com tecnologia de ponta foi adquirida com recurso a uma campanha de donativos que superou as expectativas. "Os vimaranenses têm um sentido de pertença inigualável e têm um carinho muito grande pelos seus bombeiros", assinalou João Pedro Castro, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

O dirigente associativo agradeceu "a todos os vimaranenses, empresas, Juntas de Freguesia e instituições", no fundo "todos aqueles que contribuíram para que a campanha fosse um verdadeiro sucesso, não só em termos locais, como também em termos nacionais". Embora este seja um "dia muito importante e feliz", acrescentou João Pedro Castro, é "o primeiro passo" para engrandecer a corporação ao nível da frota, quartel e recursos humanos.

A segunda ambulância foi totalmente financiada pela Câmara de Guimarães. Domingos Bragança, presidente do Município vimaranense, afirmou que os bombeiros "prestam um serviço de grande reconhecimento público à sociedade" e deu os parabéns à corporação por ter sabido "envolver toda a comunidade, as empresas e também a Câmara Municipal de Guimarães" neste objetivo de robustecer a frota automóvel.

O terceiro veículo, de comando e comunicações, foi parcialmente financiado pelo grupo JAP. A inauguração das três viaturas ocorrida este domingo de manhã foi reservada a poucos convidados devido à pandemia. No final, o comandante Bento Marques especificou os pormenores técnicos da nova ambulância de cuidados intensivos.