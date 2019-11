Bombeiros resgatam três pessoas de incêndio em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Voluntários das Taipas resgataram, esta terça-feira de madrugada, um homem e duas mulheres de um incêndio que deflagrou na garagem de uma vivenda, em Longos, concelho de Guimarães.

A corporação taipense foi alertada às 4.53 horas e mobilizou 21 elementos em sete viaturas. Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com o incêndio que tinha deflagrado na garagem da vivenda situada na rua de Santa Maria, da freguesia de Longos. No quarto do primeiro piso estavam os habitantes da casa, um homem e duas mulheres, que tiveram de ser retirados por uma escada, através da varanda do quarto.

"Enquanto uma equipa combatia o incêndio, outra retirou as pessoas pela varanda do quarto", disse, ao JN, Ernesto Soares, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários das Taipas. As três pessoas "foram assistidas no local devido à inalação de fumo", mas não precisaram de assistência hospitalar, acrescentou o segundo comandante.

O fogo deflagrou na garagem da habitação onde estava um carro e uma carrinha, mas ambos os veículos foram retirados sem grandes danos. Os estragos, materiais, circunscreveram-se à zona da garagem e os prejuízos na habitação são, essencialmente, resultantes do fumo.

A operação dos bombeiros foi dada como terminada às 6.30 horas. No local, para além dos bombeiros, esteve a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência.