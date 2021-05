Bombeiros retiram três trotinetes atiradas para o rio Ave nas Taipas

Delfim Machado Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Voluntários das Taipas retiraram, este sábado de manhã, três trotinetes elétricas que tinham sido atiradas para o rio Ave, na zona dos parques de lazer das vilas das Taipas e de Ponte, em Guimarães.

A operação de retirada dos veículos elétricos envolveu três elementos, dois deles da equipa de mergulho, que conseguiram identificar as trotinetes no fundo do rio. Fonte dos Bombeiros disse que o alerta foi dado às 11.16 horas.

A retirada das trotinetes foi acompanhada de perto por militares do posto das Taipas da GNR, que tinham sido alertados para a possibilidade de estarem várias trotinetes no rio, atiradas na madrugada deste sábado.

Fonte oficial do Comando de Distrital de Braga da GNR confirmou ao JN que "foram retiradas três trotinetes que foram abandonadas no rio, havendo a indicação de que poderão haver mais a montante".

Ao que tudo indica, as trotinetes da empresa Bird estavam em utilização no centro da cidade de Braga, a 15 quilómetros da zona do rio Ave onde foram abandonadas. Uma vez que estão equipadas com sistema GPS, a empresa conseguiu identificar a localização das que foram abandonadas e é com base nessa identificação que se suspeita que possam existir mais.

A ocorrência está a ser investigada pela GNR no sentido de encontrar os autores do abandono das trotinetes.