Cães atacam três pessoas no centro de Guimarães

Homem de 81 anos entre as vítimas de dois animais. Incidente ocorreu junto ao Estádio D. Afonso Henriques

Pelo menos três pessoas, entre as quais um homem de 81 anos, foram atacadas por dois cães junto ao Estádio D. Afonso Henriques, ao final da manhã de sábado. Rosa Sousa, filha de uma das vítimas, disse esta segunda-feira ao JN que um dos animais era da raça Labrador, mas a PSP registou dois cães de pequeno porte.

Apesar de a PSP assegurar que há três vítimas, Rosa Santos assegura, com base no relato do pai, que "os cães atacaram pelo menos seis pessoas". Ela própria, depois de chegar ao local, chamada pelo pai para lhe prestar assistência, afirma que aconteceram mais dois ataques, "um a uma rapariga com um cão pela trela e outro a um idoso, à vista da polícia que já se encontrava no local".