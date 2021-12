Câmara de Guimarães oferece pinheiros de Natal para evitar cortes selvagens

Rui Dias Hoje às 14:49 Facebook

A Câmara Municipal de Guimarães, em colaboração com Direção-Geral de Florestas, vai disponibilizar gratuitamente pinheiros de Natal aos munícipes e instituições do concelho.

Os interessados podem dirigir-se ao Horto Municipal, de segunda a sexta-feira das 8 horas às 13 horas, na zona de Monchique, na freguesia da Costa. Com esta iniciativa a Câmara pretende evitar os abates indiscriminados e "mutiladores de árvores jovens".

Segundo a Câmara de Guimarães, esta árvores foram "cortadas de acordo com as regulamentações técnicas e resultam de várias operações de silvicultura preventivamente realizadas, com o objetivo de satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, promover a utilização racional da floresta"