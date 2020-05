Casa-abrigo de freiras evacuada devido a casos de covid-19

Delfim Machado Hoje às 20:31, atualizado às 22:07 Facebook

A casa de abrigo das Irmãs da Divina Providência e Sagrada Família, em São Clemente, Guimarães, está a ser parcialmente evacuada, esta terça-feira, após terem sido detetados dez casos de infeção por covid-19.

Entre os infetados estão o médico que presta assistência à casa de abrigo e três funcionários, em isolamento.

Há, de resto, seis freiras, todas elas de idade avançada, que testaram positivo ao novo coronavírus e que foram transportadas para o Seminário do Verbo Divino.

Na operação, em coordenação com a câmara municipal de Guimarães, estão as corporações de bombeiros de Taipas, Vizela, Fafe, Riba d'Ave, Vila Verde e Famalicenses. Ao todo, foram mobilizados dez bombeiros em seis ambulâncias.

Segundo Joaquim Pereira Guimarães, padre de Sande São Clemente que acompanhou o processo, as freiras "são irmãs de uma congregação religiosa que fizeram os testes na sexta-feira passada e, agora, chegaram os resultados de que algumas estavam infetadas".

O pároco assegura que todos estão assintomáticos e que os testes foram feitos no âmbito do programa de rastreio que está a ser realizado pela Câmara nas instituições de solidariedade de Guimarães. Para além dos seis casos positivos de freiras, há cerca de 30 cujo resultado deu negativo e que vão continuar na instituição.

Domingos Bragança, presidente da Autarquia vimaranense, disse ao JN que que os testes foram solicitados ao Município no âmbito do programa de rastreio em curso e que foi isolado "um conjunto de freiras com idade avançada".

O autarca explica que foi ativado o plano de contingência que envolve o transporte dos infetados para o seminário do Verbo Divino, local preparado e adequado para albergar casos positivos oriundos de lares de idosos ou casas de abrigo, como é o caso, com o objetivo de "travar a cadeia de contaminação".

Para além das freiras, os funcionários e o médico também já estão isolados. O clínico também exercia funções no Centro de Saúde de Ronfe.