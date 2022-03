Casa arde completamente em São Torcato

Uma casa foi totalmente destruída pelas chamas no centro da vila de São Torcato, no concelho de Guimarães. O único morador da habitação, de três andares, foi realojado em casa de familiares. O incêndio aconteceu no passado domingo.

O interior do edifício era de madeira o que levou a que a casa ficasse completamente destruída, tendo até desabado o telhado. Ainda assim, os bombeiros de Guimarães evitaram que as chamas se propagassem à habituação contígua.

O alerta foi dado às 19.44 horas e o incêndio só foi dado como extinto por voltas das três horas da madrugada. No local estiveram 23 elementos e sete viaturas. Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros no combate às chamas e teve de ser transportado ao Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Os serviços de Proteção Civil da Câmara de Guimarães estiveram a avaliar as condições estruturais do imóvel, esta manhã, definindo um perímetro de segurança, para evitar a aproximação do imóvel atingido pelo incêndio, devido ao risco de derrocada da fachada.