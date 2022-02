Causa violenta colisão e coloca-se em fuga nas Taipas

Uma violenta colisão frontal envolvendo duas viaturas ligeiras de passageiros provocou três feridos, na noite passada, na vila de Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 23.32 horas. O acidente aconteceu na avenida 25 de abril, praticamente em frente ao Posto Territorial da GNR.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas enviaram para o socorro três ambulâncias e um veículo de desencarceramento. Dois dos feridos tiveram que ser desencarcerados.

Depois de assistidos no local pela viatura médica do INEM, os três feridos foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães, com ferimentos ligeiros.

A GNR das Taipas esteve no local e está a investigar as causas do acidente. Testemunhas afirmam que a viatura que provocou a colisão se colocou em fuga.