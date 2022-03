Centenas fazem oração pela paz na Ucrânia em Guimarães

Centenas de pessoas reuniram-se, na noite passada, no largo do Toural, em Guimarães, numa oração pela paz, organizada pelo arciprestado de Guimarães e Vizela e pelo núcleo de Guimarães do Corpo Nacional de Escutas.

As pessoas compareceram envergando cartazes com apelos à paz na Ucrânia, velas e girassóis. A vigília contou com a presença do sacerdote da Igreja Ortodoxa Ucraniana, Vasi Budzyak. O sacerdote afirma que "os 40 a 50 mil ucranianos que vivem em Portugal não podem passar ao lado da tragédia que está a acontecer na Ucrânia".

"Durante séculos a Rússia perseguiu o povo ucraniano, fazendo genocídios, agora, no século XXI, está a tentar destruir a nação ucraniana. Agradecemos ao povo português e ao Estado Português, por mostrarem solidariedade", acrescentou.

A "Oração pela Paz na Ucrânia", foi uma resposta ao pedido do papa Francisco, que convocou um dia de oração e jejum pela paz após a invasão russa.