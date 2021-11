Centro de Vacinação de Guimarães sai do Multiusos

Rui Dias Hoje às 18:48 Facebook

A partir desta sexta-feira, o Multiusos de Guimarães deixou de albergar o centro de vacinação municipal. O centro de vacinação passa, a partir de sábado, para as instalações do Seminário do Verbo Divino.

O Multiusos de Guimarães é uma das maiores salas de espetáculos do Norte e a conjugação das duas atividades "estava a provocar naturais incompatibilidades com as necessidades do processo de reforço da vacinação em curso". O presidente da Tempo Livre, cooperativa que gere o Multiusos de Guimarães, Amadeu Portilha, congratula-se com a possibilidade de o Pavilhão voltar a sua função principal.

Durante 227 dias de funcionamento, de 23 de fevereiro a 25 de novembro de 2021, foram feitas, no ​​​​​​​Multiusos de Guimarães, cerca de 225 mil inoculações contra a covid-19, das aproximadamente 400 mil que foram feitas em todo o ACES do Alto Ave, que abrange, além de Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.