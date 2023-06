Cerveja artesanal leva milhares à Fábrica da Ramada em Guimarães

Rui Dias Hoje às 19:39 Facebook

A segunda edição do Guimarães Beer Fest, inaugurada anteontem e a decorrer até amanhã, no Instituto de Design de Guimarães (Fábrica da Ramada), registou casa cheia nos primeiros dias e no fim de semana a expectativa é ainda maior. Prontas a sair das torneiras há 80 qualidades diferentes.

Rui Almeida tem que pôr os visitantes todos a beber para poder conversar com o JN. A sua banca está sempre recheada de apreciadores, que fazem fila para provar um trago das 15 qualidades de cerveja que este camionista de Vila Nova de Poiares produz, "só com a ajuda da minha mulher".