Cerveja de inverno vai reinar em Guimarães

A Cidade Berço vai acolher, entre 1 e 4 de dezembro, a edição estreia do Guimarães Beer Fest - Winter Edition, o primeiro festival dedicado à cerveja de inverno e onde se reunirão os melhores produtores nacionais e internacionais para apresentarem mais de 50 propostas arrojadas de cerveja artesanal para a estação.

O programa apresentará 14 cervejeiros nacionais e internacionais, uma Kombucha e uma Sidra, na companhia de "food trucks", que acompanham a prova de uma bebida mais encorpada e própria da estação.

A nível nacional, de destacar as marcas Alma, Deuses do Malte, Gulden Draak Portugal, Letra, Post Scriptum Brewery, Iberwolf, Love Craft, Nortada, Praxis e Boazona. Relativamente às propostas internacionais, serão apresentadas a belga Roman, a italiana Balladin, a alemã Riegele e a BrewDog do Reino Unido.

De acordo com João Machado, coorganizador do Guimarães Beer Fest, o objetivo "é trazer as mais reconhecidas marcas cervejeiras nacionais e internacionais para apresentarem as suas propostas de cervejas de inverno diferenciadas". Acrescenta, no entanto, objetivos mais amplos. "Este festival é pensado para todos os que querem descobrir a cultura cervejeira e a tradição de Guimarães", diz.

Consumidores votam nas melhores

A organização do Guimarães Beer Fest vai atribuir prémios às melhores marcas de cerveja e serão os consumidores a eleger. Para tal, deverão utilizar o QR Code do copo e votar na melhor cerveja, no melhor rótulo e na proposta de bebida mais inovadora do festival.

A Fábrica de Curtumes da Ramada, local histórico da cidade, faz o match perfeito com a cultura cervejeira. Com a sua arquitetura industrial e moderna, de fácil acesso pedonal, possui um showroom com utilização preferencial para mostras ou exposições, um sequeiro que manteve as características originais e uma praça coberta num espaço exterior, lateralmente aberto, que corresponde a uma antiga nave industrial.

O Guimarães Beer Fest - Winter Edition é organizado pela Comunidade Guimarães Beer, um grupo de jovens empreendedores que pensaram este festival para desenvolver a cultura na cidade.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e pretende ser uma simbiose perfeita entre cultura, música e sabor para conquistar os verdadeiros amantes do mundo cervejeiro.