Ciclista morre em acidente com carro em Guimarães

Um ciclista, com cerca de 30 anos, morreu num acidente que envolveu uma viatura ligeira, esta quinta-feira à tarde, na estrada que liga São Torcato a Gonça, em Guimarães.

O acidente ocorreu por volta das 17 horas. A prestar socorro, no local, esteve uma a Viatura de Emergência Médica do Hospital de Guimarães que não conseguiu reverter a paragem cardiorrespiratória em que encontrava o ciclista. O homem acabou por morrer no local do acidente.

O cadáver foi removido para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

A GNR foi chamada ao local do acidente, que originou o corte temporário da estrada.