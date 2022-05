Ciclista morre em despiste em Guimarães

Um homem, de 46 anos, morreu num despiste de bicicleta, na noite de quinta-feira, em Airão São João, no concelho de Guimarães.

O ciclista era natural de Ronfe. A queda terá ocorrido na rua de Paço, numa zona com muitas curvas.

A Equipa de Emergência Médica do Hospital de Guimarães deslocou-se para prestar socorro, mas o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo foi transportado, pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães, para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no Hospital Senhora da Oliveira