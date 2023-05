Cidadãos e ambientalistas querem parar maior projeto do PRR em Guimarães

Questionam a forma como o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente evoluiu, permitindo a construção de uma estrada em terrenos de reserva agrícola e ecológica.

A via do Avepark está projetada para ligar a EN101 ao parque de ciência e tecnologia, em São Cláudio de Barco, rasgando as freguesias de Corvite, Prazins Santa Eufémia e Prazins Santo Tirso. Para o presidente da Câmara, Domingos Bragança, trata-se de uma "obra fundamental" para permitir a implementação do autocarro rápido (BRT) no eixo de ligação a Braga. Todavia, a Associação Vimaranense de Ecologia e o movimento de cidadãos Stop Via do Avepark (SVAP) estão empenhados em impedir que a estrada seja construída: uns por razões ambientais, outros porque acham que não serve os seus interesses.

O SVAP tem feito sessões de esclarecimento nas freguesias atravessadas pela estrada e está a recolher assinaturas para convocar uma Assembleia Municipal extraordinária destinada a reverter a declaração de interesse público.