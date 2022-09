Cinco ecopontos queimados esta madrugada em Guimarães

Guimarães acordou com o cheiro do plástico queimado dos ecopontos incendiados ao longo de toda a noite, em vários pontos da cidade. Uma equipa dos Bombeiros Voluntários esteve ocupada em permanência com os diversos fogos que foram surgindo, espaçados por poucos minutos.

No espaço de três horas deflagraram quatro incêndios em pontos distintos da freguesia de Creixomil, parecendo uma ação concertada. O primeiro alerta que foi dado na Rua Almeida Garrett, às 23.25 horas, fez desaparecer completamente dois ecopontos e destruiu irremediavelmente um terceiro.

Pouco depois da meia-noite, outro incêndio, na Rua da Associação Rua Associação Artística Vimaranense. Neste caso, um ecoponto foi parcialmente destruído. Pouco depois, na Avenida de São Gonçalo, outro ecoponto foi parcialmente destruído pelo fogo. Por volta da meia-noite e meia, na Rua Dr. José Pinto Rodrigues, em Azurém, a mesma situação.

Perto da uma da madrugada, na Rua da Saudade, novamente em Creixomil, mais um ecoponto foi incendiado, ficando parcialmente destruído. O último incêndio aconteceu, já de manhã, pelas 7.30 horas, na Rua Fernando Pessoa, em Fermentões, e destruiu um contentor de recolha de roupa.

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, constituída por três elementos numa viatura, combateu os incêndios, ao longo de toda a noite.