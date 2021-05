Colisão de mota com automóvel faz dois feridos em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 17:54 Facebook

Um acidente que envolveu uma mota e um automóvel causou ferimentos em duas pessoas, um homem e uma mulher, este sábado de tarde, em Caldas das Taipas, Guimarães.

O choque deu-se num cruzamento com pouca visibilidade, na Rua de Santo António. Ao que tudo indica, a mota conduzida pelo homem seguia no sentido Taipas - Guimarães e não terá visto a aproximação do automóvel conduzido pela mulher, que tinha prioridade.

A colisão foi violenta e fez com que o motociclista fosse projetado cerca de três metros para um jardim adjacente ao local da colisão.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas chegaram rapidamente ao local e socorreram as vítimas antes de as imobilizarem para procederem ao transporte para o Hospital Senhora da Oliveira Guimarães. Para já, desconhece-se a gravidade dos ferimentos.

No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A GNR das Taipas tomou conta da ocorrência e regulou o trânsito no local, que ficou muito congestionado durante cerca de uma hora.