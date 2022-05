Comandante dos Bombeiros de Guimarães homenageado

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) assinalou, no domingo, em Lamego, o Dia Nacional do Bombeiro, e prestou homenagem a vários elementos, entre eles o Comandante dos Voluntários de Guimarães, Bento Marques. O ministro da Administração Interna presente na cerimónia, assegurou que estão reunidas as condições para enfrentar um verão "muito intenso" em termos de incêndios florestais.

Foram condecorados os chefes de bombeiros, comandantes e dirigentes mais antigos no ativo, das várias federações distritais e o bombeiro infante mais jovem. Bento Marques, entrou ao serviço em 1980, quando tinha 18 anos, hoje tem 60 e 42 anos de serviço, o que faz dele o comandante mais antigo no distrito de Braga. O comandante dos BVG recebeu das mãos do presidente da LBP, António Nunes, a Medalha de Serviços Distintos - Grau Ouro.

Os cinco bombeiros e o elemento da GNR que foram alvejados a tiro, em Canas de Senhorim, no dia 16 de fevereiro, quando tentavam apagar um incêndio numa antiga serralharia, também foram homenageados, nesta ocasião.

Presente nas comemorações, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmou que estão garantidas todas as condições para enfrentar um verão que se prevê "muito exigente"