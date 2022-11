Comerciantes de Guimarães não querem carros fora do centro

Rui Dias Hoje às 17:48 Facebook

A Associação do Comércio Tradicional de Guimarães (ACTG) fez um inquérito, porta a porta, junto dos comerciantes afetados pelo anunciado fecho das ruas do centro ao trânsito e, dos 187 estabelecimentos contactados, 177 estão contra a medida.

O presidente da Câmara, Domingos Bragança, na última reunião do executivo, reiterou a intenção de "limitar" a circulação automóvel na zona central da cidade.

Depois de Domingos Bragança ter avançado que, no final de 2023, queria ver cumprida a intenção, já várias vezes anunciada, de fechar as ruas do centro ao trânsito, a ACTG promoveu um inquérito junto dos comerciantes potencialmente afetados por esta medida.