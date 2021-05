Condutor de trator encarcerado em acidente com um carro

Delfim Machado Hoje às 10:12 Facebook

Um acidente entre um carro e um trator causou ferimentos em duas pessoas, em Souto São Salvador, no concelho de Guimarães. O condutor do trator teve de ser desencarcerado.

O acidente ocorreu à passagem pela Rua Engenheiro Duarte do Amaral, em Souto São Salvador. Ao que tudo indica, o trator estaria a virar à esquerda num cruzamento quando foi atingido pelo automóvel que vinha atrás, no mesmo sentido.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 8.13 horas e mobilizaram 12 elementos em três ambulâncias e um carro de desencarceramento. Após o embate, o condutor do trator caiu para a parte de trás do veículo agrícola e ficou preso debaixo do depósito. Estava consciente e falou com as primeiras pessoas que chegaram ao local, poucos segundos após o acidente.

Quando chegaram, os Bombeiros das Taipas desencarceraram o condutor do trator e prestaram assistência às duas vítimas. Desconhece-se, para já, a gravidade dos ferimentos contraídos, sendo que ambos os feridos são os respetivos condutores dos veículos acidentados e foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães.

O ferido que inspira maiores cuidados é o condutor do trator, que é natural da freguesia vizinha, Prazins Santa Eufémia.

A GNR do posto das Taipas, Destacamento de Guimarães, ainda está a investigar as causas em que se deu o acidente e tomou conta da ocorrência. O trânsito na Estrada Municipal 583 esteve interrompido durante pouco mais de uma hora.