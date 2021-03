Condutor detido após choque frontal em Guimarães

Delfim Machado Ontem às 23:29 Facebook

Uma colisão frontal entre dois automóveis fez dois feridos, esta sexta-feira, em Corvite, Guimarães. Um dos feridos foi acompanhado pela GNR ao hospital e está detido.

O acidente aconteceu numa curva da Rua do Paço, na fronteira entre a freguesia de Corvite e a vila de Ponte, no concelho de Guimarães. De acordo com o relato feito por uma testemunha ao JN, "o carro que ia no sentido Ponte-Corvite entrou na faixa contrária ao desfazer a curva" e acabou por bater de frente no automóvel que vinha em sentido contrário.

Os feridos são os dois condutores dos automóveis. Um foi transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, e o outro foi para o Hospital de Braga. Ambos foram considerados feridos ligeiros. O homem que foi transportado para Guimarães é o condutor do automóvel que, tudo indica, terá causado o acidente.

O JN confirmou que o homem fez o teste de alcoolémia antes do transporte para o hospital. Nessa sequência, uma patrulha da GNR de Guimarães acompanhou a ambulância, uma vez que o homem está detido e será encaminhado para o posto quando tiver alta hospitalar. Não foi possível, até ao momento, confirmar se o motivo da detenção está relacionado com o teste de alcoolémia realizado.

O alerta para os Bombeiros Voluntários das Taipas foi dado às 21.32 horas. A corporação mobilizou duas ambulâncias e um carro de desencarceramento, num total de nove elementos. Para além de prestarem assistência às vítimas, os bombeiros transportaram-nas para os hospitais de Braga e Guimarães. No local estiveram duas patrulhas da GNR de Guimarães, uma que tomou conta do acidente e a outra que procedeu à detenção do condutor que o terá causado.