Condutor encarcerado após acidente em Guimarães

Uma colisão entre dois automóveis fez dois feridos em Souto São Salvador, Guimarães, e obrigou ao desencarceramento de uma das vítimas.

O acidente deu-se à entrada para uma rotunda, junto à ponte sobre o rio Ave daquela freguesia. Ao que tudo indica, um Ford Focus saiu da faixa de rodagem por motivos que se desconhecem e bateu num Chevrolet Aveo que vinha em sentido contrário.

O condutor do Chevrolet ficou encarcerado no interior do veículo e houve necessidade de acionar os meios de desencarceramento. Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 14.43 horas e mobilizaram duas ambulâncias mais o carro de desencarceramento, num total de dez operacionais.

No local, a corporação retirou o condutor do Chevrolet e prestou assistência às duas vítimas. Os sinistrados contraíram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães. No local esteve ainda a GNR das Taipas, que tomou conta da ocorrência.

O trânsito na Estrada Nacional 309, onde aconteceu o acidente, esteve interditado durante a operação de socorro e limpeza da via, mas já está reaberto.