Uma viatura despistou-se e capotou, na segunda-feira à noite, na EN 101, na vila de Ponte, em Guimarães.

Apesar do aparato, o condutor saiu do carro pelos seus próprios meios e não sofreu ferimentos, depois do despiste seguido de capotamento.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram acionados para o socorro às 23.30 horas e deslocaram para o local três viaturas e oito elementos. O único ocupante do automóvel recusou o transporte ao hospital. A GNR registou a ocorrência.