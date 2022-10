Conferência das Nações Unidas volta a Guimarães

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 18:19 Facebook

A 15.ª edição do ICEGOV conta, entre outros, com a presença dos governos de Cabo Verde, Botswana, Uganda, Áustria e Estónia.

Para celebrar a sua 15.ª edição, o ICEGOV, conferência internacional sobre governação eletrónica, arrancou hoje na cidade de Guimarães e estender-se-á até sexta-feira. Em foco estará a análise e discussão dos métodos de digitalização da administração pública, contando com a presença de representantes de diversos governos, organizações e empresas.

A sessão de abertura contou com uma mensagem gravada do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que evidenciou a digitalização como forma de levar os serviços administrativos a todos os cidadãos de forma igualitária. No arranque discursou ainda Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, e Mário Campolargo, secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.

ministros presentes

Ainda no primeiro dia, foi possível ouvir a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde, Edna Oliveira, o ministro dos Transportes e Comunicações do Botswana, Thulagano Segokgo, e o ministro para a Tecnologia da Informação e Comunicações do Uganda, Chris Baryomunsi.

O ICEGOV aconteceu pela primeira vez em Guimarães em 2014, quando o Governo português acolheu um polo da Universidade das Nações Unidas, organizadora do evento, em solo nacional. A instituição está sediada nas instalações do Campus de Couros da Universidade do Minho, em Guimarães, tendo como foco o estudo da governação eletrónica.

encontro até sexta-feira

Na intervenção de abertura, Mário Campolargo referiu que o objetivo do ICEGOV é promover o debate entre países, regiões e continentes, para que seja alcançada "uma governação digital humana ao serviço da população". Para hoje e quinta-feira serão marcados por plenários e mesas redondas, nos quais se poderá contar com a presença de diversos especialistas na área da governação digital. O último dia de conferência contará com um ciclo de workshops, do qual se destaca "Governo digital em Portugal: Tendência, desafios e soluções", dinamizado pela Agência para a Modernização Administrativa.