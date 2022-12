Cooperativa de Guimarães ainda faz postais de Natal

Câmara é um dos beneméritos, mas as encomendas incluem outros artigos entre os quais calendários, presépios, bolinhos, chás e compotas.

Por estes dias, nas oficinas da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Guimarães (CERCIGUI), não há mãos a medir para cumprir com as encomendas de Natal. Todos os postais enviados pelo Município são feitos ali, a estes juntam-se os pedidos de empresas e de particulares. O portfólio de produtos natalícios e para o advento vai das agendas, calendários, presépios até a bolinhos, chás e compotas.

A instituição é das poucas que apostam nos postais, com outras a justificar que o trabalho já não compensa.