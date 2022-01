Covid-19 obriga Transdev a suprimir 31 carreiras de autocarro

O elevado número de motoristas em isolamento levou, esta quinta-feira, a Transdev a anunciar a suspensão provisória de 31 carreiras de autocarro na região do Ave. Guimarães, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Famalicão e Porto são os concelhos atingidos.

"Em consequência do elevado [número] de trabalhadores em isolamento, a Transdev é forçada a fazer ajustes à oferta", afirma, em comunicado, a empresa de transportes públicos rodoviários, que serve as regiões norte e centro do país.

O objetivo, explica ainda, é "minorar ao máximo as consequências negativas para os nossos passageiros, em particular aqueles que são utilizadores dos serviços de transporte escolar".

Guimarães e Fafe são os dois concelhos mais afetados, com 14 das 31 carreiras suprimidas a serem de ligação entre estes dois concelhos. Depois, estão ainda suspensas algumas ligações de Guimarães e Fafe à Póvoa de Lanhoso, a Famalicão, à Póvoa de Varzim e ao Porto. A lista completa está disponível na página de facebook da Transdev.

A transportadora diz que a medida é "temporária", motivada por uma "situação específica de crise", mas, por enquanto, não tem prazos para o regresso à normalidade. Garante apenas que está a fazer "todos os esforços" para retomar todos os horários "o mais breve possível".