As crianças dos infantários percorreram, esta terça-feira, as ruas do Centro Histórico de Guimarães, imitando a festa dos estudantes mais velhos. Logo à noite, faz-se o Cortejo do Pinheiro, o número que abre as Nicolinas.

Os estudantes das escolas secundárias de Guimarães acompanham, com o toque das caixas e dos bombos, o desfile do Pinheiro pelas principais ruas da cidade.

Este momento é aproveitado por muitos vimaranenses para voltar à sua cidade e atrai também milhares de visitantes.