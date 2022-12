Dia das Nicolinas dedicado às mulheres encheu Guimarães

Rui Dias Hoje às 19:54 Facebook

"Maçazinhas" pedem emprestadas as varandas do centro histórico para serem galanteadas pelos rapazes.

A Praça de Santiago, no Centro Histórico de Guimarães, encheu-se na tarde desta terça-feira para ver as "Maçazinhas". Neste dia, os rapazes das escolas secundárias procuram fazer chegar o "fruto proibido" às raparigas da sua preferência, que aguardam nas varandas. Os vimaranenses enchem as ruas para ver passar o cortejo e os turistas admiram-se com este costume peculiar.

A importância deste número nas festas fica claro por ser o que se realiza no exato Dia de São Nicolau. "Cada elemento da Comissão [são sete] tem que organizar um carro alegórico para o desfile", explica o presidente dos estudantes, José Paulo. O cortejo saiu das Oficinas de São José, às 15 horas, como habitualmente, e percorreu a cidade até entrar nas ruas estreitas do Centro Histórico. Na Praça de Santiago, as raparigas já aguardavam posicionadas nas varandas.