Doente de Fafe inaugura serviço no Hospital de Guimarães pronto há cinco anos

Rui Dias Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Valência da unidade de Guimarães, que custou dois milhões de euros, "vai permitir salvar vidas". Até ontem, estava encerrada por falta de aval do Ministério da Saúde.

O primeiro cateterismo realizado no laboratório de hemodinâmica do Hospital Senhora da Oliveira (HSOG), que aguardava autorização para começar a funcionar desde 2018, aconteceu na manhã de ontem. A intervenção foi feita numa doente, de 68 anos, residente em Fafe, com um cardiopatia valvular. Até aqui, estes doentes, que podem vir de toda a área de influência do HSOG - mesmo das mais distantes como Cabeceiras ou Mondim de Basto -, tinham de ser transportados para o Hospital de Braga.

O serviço de hemodinâmica vai permitir a realização de cateterismos, "um exame muito usado no estudo invasivo da anatomia coronária, para identificação das lesões obstrutivas que são responsáveis pelos sintomas da dor torácica na angina de peito ou no enfarte do miocárdio", explica o cardiologista Fernando Ferreira, responsável pela nova unidade. "Quando há indicação, nesta sala é possível intervir nestas lesões, através de angioplastia", acrescenta. Este tipo de procedimentos pode ser programado, "mas também é feito em SOS e, por isso, este serviço vai salvar vidas", sublinha. Esta valência do HSOG custou cerca de dois milhões de euros e foi financiada, na totalidade, pela Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia.