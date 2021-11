Domingos Bragança anuncia novo pavilhão de treino para o Vitória

Hoje às 20:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Guimarães anunciou, durante a reunião do executivo camarário, desta quinta-feira, a construção de uma infraestrutura desportiva com dois pavilhões, "sob uma única cobertura", nas instalações da Escola EB 2,3 João de Meira.

Um dos pavilhões servirá as atividades letivas da João de Meira e o outro será entregue ao Vitória Sport Clube para usar como instalação de treino das modalidades amadoras. O anúncio de Domingos Bragança surgiu em resposta à interpelação da vereadora Vânia Dias da Silva, sobre as condições do parque escolar de Guimarães.

O presidente da Câmara explicou que o projeto contempla os dois pavilhões debaixo da mesma cobertura de forma a minimizar o impacto sobre os terrenos do Parque da Cidade que confina com a zona desportiva da escola.

Domingos Bragança adiantou que esta nova infraestrutura desportiva deverá permitir ao Vitória reunir num só espaço uma série de atividades, de diversos escalões, que se encontram espalhadas por diversos pavilhões pelo concelho. Relativamente ao ponto em que se encontra este projeto e a data prevista para que a Escola e o clube possam usufruir destas novas instalações, Domingos Bragança não adiantou detalhes nem se comprometeu com datas.

Recorde-se que o pavilhão da Escola EB 2,3 João de Meira deu lugar a um dos episódios quentes da campanha eleitoral, quando o Grupo Disciplinar de Educação Física, a 20 de setembro, comunicou que iriam deixar de dar aulas práticas, devido às "más condições do pavilhão da escola". Naquela altura, os professores de educação física queixaram-se, entre outras coisas, da cobertura de amianto com roturas que fazia com que chovesse dentro do pavilhão.

A vereadora, eleita pelo CDS, Vânia Dias da Silva, referiu-se, na sua interpelação, à Escola João de Meira, mas também à Escola EB 2,3 de São Torcato. A vereadora lembrou que o projeto de requalificação da Escola de São Torcato foi apresentado em janeiro deste ano, "como um presente de Reis". Para Vânia Dias da Silva, a apresentação do projeto pressupunha que "a montante" tudo estava pronto para que "a jusante" a obra se pudesse iniciar.

Vânia Dias da Silva recordou que o compromisso de requalificação desta escola foi assumido logo no primeiro mandato de Domingos Bragança e que, na apresentação do projeto o presidente de Câmara apontou o início das obras para este ano. "Estamos em novembro, não há concurso lançado, podemos concluir que a obra não iniciará este ano", rematou a vereadora da oposição.

PUB

Domingos Bragança remeteu os atrasos no lançamento do concurso, para questões relacionadas com os projetos de especialidades. O presidente voltou a lembrar o que já tinha dito em junho passado, quando interpelado pelo vereador do PSD, Hugo Ribeiro, sobre este mesmo assunto: de uma pequena requalificação "passamos para uma intervenção na ordem dos três milhões de euros."

A vice-presidente de Câmara, Adelina Paula Pinto, responsável pela Educação, esclareceu que algumas das questões que têm atrasado os projetos de especialidades são a necessidade de pontos de eletricidade e de rede de internet para os computadores que foram distribuídos. Percebeu-se que as infraestruturas das escolas existentes não estavam preparadas para comportar o uso destes equipamentos. Adelina Paula Pinto avançou que o concurso para a obra de requalificação da Escola EB 2,3 de São Torcato deverá arrancar no primeiro semestre de 2022.