E.Leclerc cria horário exclusivo para profissionais de saúde

César Castro Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O E.Leclerc de Lordelo, em Guimarães, vai ter, a partir de terça-feira, um horário exclusivo para colaboradores dos hospitais, entre as 8.30 às 9.30 horas. Também o E.Leclerc de Vila Nova de Famalicão vai seguir o exemplo e estender a medida a bombeiros e forças de segurança, entre as 5 e as 8 horas.

Para tal, os profissionais só precisam de apresentar documento comprovativo profissional. A medida temporária vigora até ao final do mês e pode ser revista a qualquer momento, consoante a evolução da Covid-19.

"Os profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança trabalham por turnos não tendo horários fixos. Se por qualquer razão, nos for solicitada por partes destas entidades um outro horário o E.Leclerc de Famalicão tomará as devidas medidas para atender estes profissionais", garante o hipermercado no Facebook.

Ao JN, fonte do hipermercado garantiu que "cada loja gere o seu hipermercado" pelo que não foi possível apurar até ao momento se este horário será aplicado a todas as lojas da cadeia.