Empresário de Guimarães pronto para receber ucranianos

Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Machado, um empresário do ramo do têxtil e com fábrica em Lordelo, Guimarães, está disponível para acolher quatro a cinco famílias de refugiados ucranianos. O empresário espera que o seu exemplo sirva para que outros empresários façam o mesmo.

"Não sei exatamente como se faz. Mas vou tratar do assunto", diz Rui Machado, numa mensagem nas redes sociais.

"Vou contactar a embaixada da Ucrânia no sentido de acolher quatro a cinco famílias de refugiados. Vou proporcionar emprego e habitação, escola para as crianças e plano de saúde se necessário", acrescenta. Rui Machado fala ainda da necessidade de ajudar estas pessoas a integrarem-se, "preservando a cultura e os costumes".

A indústria têxtil, nomeadamente o têxtil-lar, no Vale do Ave, passa por um bom momento, com as encomendas em alta e a falta de mão-de-obra tem sido apontada por vários empresários como a principal ameaça ao desenvolvimento do setor.