"Engenheiros são assediados logo no primeiro ano"

As mais de 2500 ofertas de emprego que estiveram à disposição dos alunos da Universidade do Minho (UMinho), esta semana, em Guimarães, são bem reveladoras da intensa procura por quadros qualificados de engenharia que existe atualmente por parte de grandes empresas de todo o país.

Na hora de fazer o balanço do Dia do Emprego da Escola de Engenharia da UMinho, o presidente da escola, Pedro Arezes, revela uma realidade cada vez mais comum: "Os alunos de engenharia são assediados mesmo durante o curso e às vezes logo no primeiro ano". O termo "assédio" é usado num contexto positivo pelo presidente da Escola de Engenharia, que fala com orgulho da circunstância.

Pedro Arezes denota que a procura incide mais "sobre os alunos dos cursos de Tecnologias de Informação e Comunicação", sobretudo em áreas como "sistemas de informação" e "computação". Esta procura por engenheiros numa fase precoce da sua formação resulta do facto de a UMinho ter criado uma imagem "de ligação muito efetiva às empresas" pois "desde o início teve sempre uma preocupação em criar formações que se adequassem ao tipo de tecido empresarial que temos na região", acrescenta Pedro Arezes. Por outro lado, os estudantes das engenharias ligadas às tecnologias são jovens autodidatas que estão, eles próprios, em constante comunicação com as principais empresas do ramo, o que facilita a ligação entre a entidade empregadora e o aluno de engenharia, muitas vezes sem influência da universidade.