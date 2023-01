Enzo foi o primeiro a nascer em Guimarães

O primeiro bebé a nascer, na Cidade Berço, em 2023, é um menino, pesa 3,615 quilogramas e mede 50 centímetros. O nascimento aconteceu às 1.53 horas.

O parto foi por cesariana e tanto o bebé como a mãe estão bem. Os pais de Enzo são Carla Filipa Ferreira, de 26 anos, e Pedro Silva, de 34. O pai esteve presente no momento do nascimento, no Hospital Senhora da Oliveira.

Em 2022, no Hospital de Guimarães, nasceram mais de 2000 crianças, o que representou um crescimento de 17%. Devido aos encerramentos da maternidade do Hospital de Braga, em diversas ocasiões, as parturientes desta cidade foram encaminhadas para Guimarães.