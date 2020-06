Erro da Segurança Social tira apoio a menino de sete anos

Delfim Machado Hoje às 10:28 Facebook

Desde novembro do ano passado que Mónica Barroso, de Guimarães, não recebe a bonificação por deficiência do abono de família, no valor de cerca de 60 euros mensais, por causa de um erro da Segurança Social.

O Centro Distrital de Braga disse-lhe que não tinha descontos feitos, mas a mulher de Ronfe, Guimarães, já desconta para a Segurança Social há quase 25 anos.

"Em dezembro, eu fui reclamar e eles disseram que lá aparece sem descontos, mas eu dei-lhes este documento a provar que faço os meus descontos, que nunca falhei um dia", lamenta a mulher, mãe de Miguel Maria, nascido há sete anos.