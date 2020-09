Erro no teste à covid-19 fechou creche de Guimarães por engano

Delfim Machado Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma creche de Guimarães esteve encerrada durante um dia por causa de um suposto caso positivo numa criança, mas tratou-se de um erro no laboratório, pois o teste é negativo.

O caso foi comunicado pela paróquia de Fermentões, no Facebook. Na terça-feira, o Centro Social e Paroquial recebeu a informação de que uma criança tinha testado positivo para a covid-19, o que obrigou ao encerramento da creche.

Paralelamente, no cumprimento do plano de contingência, 17 crianças e cinco funcionários foram colocados em quarentena e a creche fechou. Ainda de acordo com o mesmo plano, todas as pessoas que estiveram em contacto com a criança foram colocadas em isolamento, tanto adultos como crianças.

No entanto, tudo não passou de um erro do laboratório que fez o teste. "Naturalmente, criou-se algum alarme social, mas temos a informar que houve um erro na transcrição do resultado e que a criança afinal não está infetada", informou a paróquia.

A acompanhar o comunicado na rede social, o Centro Social disponibilizou um documento comprovativo, assinado por um médico, que atesta que o teste foi negativo. "Lamentavelmente, durante a transcrição dos resultados do ficheiro no laboratório ocorreu um erro que levou a um registo inicial falso, como positivo, que não se confirmou", escreve o médico da Unidade de Saúde Familiar Vimaranes.

Esta quinta-feira, a creche voltou a funcionar com todas as crianças e adultos.