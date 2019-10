Espetáculo de Halloween vai aterrorizar 1500 pessoas em Guimarães

Sandra Freitas Hoje às 15:59 Facebook

A companhia de teatro Décadas de Sonho vai voltar a assombrar o Círculo de Arte e Recreio (CAR), em Guimarães, para assinalar os festejos do Halloween. O espetáculo "Paço Assombrado" decorre entre as noites de quinta-feira e sábado e espera receber 1500 "alminhas".

"A recreação deste ano tem a ver com uma família de Guimarães que viveu na casa. O tema é a Velha do Sótão, Maria da Felicidade, que dizem que nunca encontrou a felicidade e tinha um pacto com o diabo. Desde que morreu, a casa nunca mais foi habitada e, inclusive, o seu proprietário Francisco Agra foi morto a tiro e nunca se descobriu o assassino", descreve Paulo Santos, encenador do espetáculo que decorrerá em sessões de cerca de 40 minutos.

O responsável adianta que, entre a história ficcionada, há duas verdades: "A Maria da Felicidade efetivamente viveu nesta casa e Francisco Agra [que dá nome à rua onde se localiza o CAR] foi proprietário da mesma".

Nesta experiência, os participantes são convidados a percorrer sete salas do edifício, por onde se espalham 21 pessoas da companhia de teatro que provocam o terror. A idade mínima para entrar é de 12 anos.

Os bilhetes custam 12 euros, à exceção da noite de quinta-feira, que custam 14 euros. Estão à venda nos locais habituais.