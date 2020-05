Esplanadas de Guimarães poderão ocupar lugares de estacionamento

JN/Agências Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Guimarães vai permitir a expansão dos estabelecimentos de restauração e bebidas para o exterior, com instalação de esplanadas que poderão mesmo ocupar lugares de estacionamento.

Em comunicado, o município acrescenta que vai prolongar até ao final do ano a isenção de taxas de ocupação do espaço público, como acontece no Algarve. O objetivo é minimizar o impacto da redução da lotação dos estabelecimentos.

Quanto ao espaço físico a utilizar para a instalação de esplanadas, está previsto o aumento das áreas permitidas até um máximo de 100% do espaço licenciado. Haverá atribuição "pontual e excecional" de licenças para instalação de esplanadas a estabelecimentos de restauração e bebidas e/ou de empreendimentos turísticos que de momento não dispõem destes equipamentos.

Será ainda possível, em determinadas situações e mediante a aferição das condições de circulação e de segurança, a ocupação de lugares de estacionamento com estrados para esplanadas.

Na zona do Largo da Oliveira e da Praça de Santiago, pelo seu "caráter especial" no que respeita à proteção do património, ao número de esplanadas existentes bem como à necessidade de serem criadas medidas de segurança e de corredores de circulação, será fornecida uma planta a cada estabelecimento com área de extensão possível, que terá em conta uma distribuição equitativa dos espaços atribuídos.

Estas propostas, que vão ser votadas na reunião de segunda-feira, visam apoiar os estabelecimentos de restauração e bebidas, de forma a poderem privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores, como as esplanadas. Os interessados devem preencher o formulário que será disponibilizado no site do município de Guimarães.