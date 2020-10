Explosão em fábrica de Guimarães assusta população

Delfim Machado Hoje às 14:55 Facebook

Uma explosão ocorrida este sábado numa fábrica de produtos de polimento de Guimarães causou um grande susto aos habitantes da vila de Ponte. O estrondo, que não causou feridos, foi ouvido a cerca de três quilómetros do local.

Para já, desconhecem-se as causas da explosão que destruiu parte da fábrica Polibarco, situada na rua 24 de junho da vila de Ponte, em Guimarães. Poucos minutos antes das 12 horas, a explosão causou um grande estrondo que foi ouvido no parque industrial daquela vila, a cerca de três quilómetros do local da origem da explosão.

A fábrica estava a laborar, mas ninguém ficou ferido. Ainda assim, os danos materiais foram severos na entrada da empresa. Todos os produtos que estavam junto ao portão da garagem ficaram destruídos e o próprio portão cedeu à força da explosão. Uma parte do teto também ruiu.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 12 horas e mobilizaram 22 elementos em seis veículos, entre eles a autoescada e o camião cisterna. Quando chegaram, os bombeiros extinguiram, em poucos minutos, um incêndio que lavrava na parte interior da fábrica. No local esteve ainda a GNR de Guimarães, que tomou conta da ocorrência.

A fábrica Polibarco situa-se junto ao Retail Park de Ponte e dedica-se ao fabrico de vassouras, escovas, pincéis, produtos de limpeza, polimento e proteção. Ao que tudo indica, a continuidade da laboração naquele local não está em causa, uma vez que uma parte da fábrica não foi atingida, também graças aos bombeiros que extinguiram o incêndio rapidamente.