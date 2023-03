Delfim Machado Hoje às 08:16 Facebook

O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga anulou a expropriação de um terreno em Guimarães por onde passará a futura estrada de acesso ao Avepark, o parque de ciência e tecnologia do concelho.

A decisão suspendeu os avanços no maior projeto de Guimarães do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas a Câmara assegura que vai terminar a obra no prazo previsto.