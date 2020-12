Falha de energia pôs em risco 600 doses de vacina da gripe em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 21:04 Facebook

Uma falha de luz ocorrida no último domingo na zona norte do concelho de Guimarães obrigou a Unidade de Saúde Familiar (USF) Ara de Trajano a adiar a administração de 600 vacinas da gripe, com receio de que tivessem ficado inutilizadas.

A quebra no fornecimento de energia resultou de uma avaria na rede da EDP e durou cerca de uma hora, ao final da tarde do passado domingo. Entre interrupções sucessivas, a vila de Caldas das Taipas ficou às escuras e a USF Ara de Trajano não conseguiu assegurar o pleno funcionamento do local onde estavam armazenadas cerca de 600 doses da vacina da gripe, que seriam administradas no início da semana.

Entretanto, após contacto da Junta de Freguesia local com a EDP, o fornecimento de energia foi reposto, mas subsistiam dúvidas sobre o estado das vacinas, que podiam estar danificadas. Na segunda-feira, os utentes a quem seriam administradas essas doses foram contactados e informados de que a toma estava suspensa.